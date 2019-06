Haben Sie die Neuen schon?Ganz Österreich tut es: "Fühlen, sehen, kippen"

Facebook

Neue 100- und 200-Euro-Scheine sin da © (c) APA/dpa/Boris Roessler

Ganz Österreich tut es. "Fühlen, sehen, kippen." Nein, damit ist nicht die männliche Intoxinierung und Kontaktanbahnung mit dem weiblichen Geschlecht in Lokalitäten gemeint. In den 19 Mitgliedsstaaten der Eurozone sind neue 100- und 200-Euro-Scheine im Umlauf, mit denen der Bürger sich vertraut machen sollte.



Gerade verkündete man das Ende der 500er – ohnehin ein Phantom–, schon sind brandneue Banknoten da: Die sind supersicher, auch im täglichen Gebrauch, dazu anmutig und satt gefärbt, kosten aber trotzdem bloß 100 bzw. 200 Euro. Ließe die Nationalbank jedem Haushalt noch je ein Exemplar zum Ausprobieren und Ausgeben zukommen, wäre die Chose perfekt.



Einige richten bereits ihre alten Scheine her, um diese in den Papiercontainer zu werfen (Österreicher sind ja angeblich Meister der Abfalltrennung, obwohl es im Gemeinschaftsmüllraum des Autors NIE so aussieht). Gemach! Vorgängermodelle sind noch weit bis in die 2020er-Jahre hinein gültig. Ungeschaut!