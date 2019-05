Facebook

Die traurige Bilanz: zwei Tote, mehrere Schwerverletzte © APA/FF ÜBELBACH-MARKT

Am Mittwoch jährte sich die Brandkatastrophe im Tauerntunnel zum 20. Mal. Ein Lkw-Fahrer war damals in eine stehende Kolonne gekracht – es brach Feuer aus, zwölf Menschen starben.



Diese Tragödie war eine von mehreren, die den Ausschlag dafür gaben, dass die Sicherheit in Straßentunnels europaweit überdacht – und gerade auch in Österreich umfassend ausgebaut wurde. Selbst die Tatsache, dass der Gleinalmtunnel heute über eine zweite Röhre verfügt, die sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand ist, ist Katastrophen wie jener im Tauerntunnel geschuldet.



Und trotzdem: Bei allen neuen Standards – 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Das zeigte sich in der Nacht nach dem Jubiläumstag folgenschwer in der Steiermark: Ein 59-jähriger Pkw-Lenker ignorierte mitten in der Nacht und mitten im Gleinalmtunnel die doppelte Sperrlinie und setzte zum Überholen eines Lkw an. Die blutige Bilanz: zwei Tote, mehrere Verletzte.



Nein, so eine Tragödie kann auch noch so ausgeklügelte Sicherheitstechnik nicht verhindern. Denn neben dieser gibt es einen Faktor, der – weil gerade unaufmerksam, abgelenkt oder was auch immer – praktisch unberechenbar ist: der Unsicherheitsfaktor Mensch.