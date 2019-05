Europas Volksparteien läuft das Volk davon. Die Nationalisten können es gar nicht erwarten, sie zu beerben. Erwächst ihnen in Grünen und Liberalen nun Konkurrenz?

Man hat die Volksparteien in Europa häufig mit den Dinosauriern verglichen. Das Bild trifft es ganz gut. Zwar wird bis heute darüber gerätselt, was zum Aussterben der Giganten der Vorzeit führte. Aber man nimmt an, dass ein durch die Verschiebungen der Erdplatten hervorgerufener Klimawandel es für die Dinosaurier immer schwieriger machte, Nahrung zu finden, bis ihnen ein Meteoriteneinschlag endgültig den Garaus machte.