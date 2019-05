Facebook

Acht von zehn Wählerinnen und Wählern haben bei der EU-Wahl ihre Stimme für eine der klar proeuropäischen Parteien abgegeben. Das ist die erfreuliche Kernbotschaft, die vom Land ausging. Gut für seine Signatur und sein beschädigtes Außenbild: Es bleibt europäisch eingebettet, unmissverständlich. Es ist nicht abgedriftet, wie das in grellen Zerrbildern oft dargestellt worden ist. Die Mitte lebt.



Sebastian Kurz ist es spektakulär gelungen, eine dramatische Krisensituation, die sein türkis-blaues Projekt zu Fall brachte, in einen Triumph umzuwandeln. Er hat durch den Bruch nicht nur die eigene Partei hinter sich geeint, er konnte auch viele verschreckte gemäßigte FPÖ-Wähler in Untermiete nehmen. Es schüsselte.

Kurz hat innerhalb von zwei Jahren zwei Mal eine Regierung platzen lassen und ist jedes Mal aus den Wrackteilen als Sieger hervorgegangen. Darin offenbart sich die Besonderheit seiner Spielernatur.



Die Wähler haben Kurz moralisch nicht in die Haftung genommen. Sie sind stattdessen, ausgelöst durch die Abwahl-Debatte, einem Solidarisierungsimpuls gefolgt. Die Wahl lässt sich auch als Referendum über den Misstrauensantrag lesen. Der Abstimmung im Parlament kann der Kanzler tiefenentspannt entgegenblicken. Eine Abwahl 24 Stunden nach einem Wahlsieg wäre eine Auflehnung gegen den Wählerwillen und würde im September wohl mit einer energischen Erwiderung beantwortet werden.



Der SPÖ muss man davon abraten und kondolieren. Sie bot ein Bild zaudernder Schwäche und wurde vom Wähler zurück in die Notaufnahme geschickt. Die Gunst der Stunde überforderte die Partei und ihre Obfrau handwerklich und strategisch. Schon nach der ersten Wahl, die Pamela Rendi-Wagner zu verantworten hatte, werden Zweifel laut, und die Selbstzweifel dürften mit ihnen Schritt halten. Die größte Oppositionspartei vermochte aus der größten Regierungskrise der Zweiten Republik kein Kapital zu schlagen. Mehr noch: Die SPÖ schaffte das Kunststück, dass von der Krise der anderen die eigene übrig bleibt.



Die FPÖ entging einer drakonischen Abstrafung durch ihren Wählerstamm. Dieser bewies eine hohe Verzeihensbereitschaft und war willens, der dreisten Umdeutung der Schamlosigkeiten in ein Opferepos nibelungentreu zu folgen. Für den Selbstreinigungsprozess sind das keine guten Voraussetzungen.

Eine Sensation lieferte Werner Kogler. Das energetische Perpetuum mobile aus der Oststeiermark setzte sakkofrei auf eine grüne Kernagenda, nutzte den Sog der Freitagsbewegung und holte die Grünen zurück ins Leben. Sie sind gut beraten, den Masseverwalter im Land und an der Spitze zu behalten.



So bot der Wahltag ein buntes, vielfarbiges Stimmungsbild mit einer neu erwachten Liebe zur Stimmabgabe. Die zuletzt schwer geprüften Bürger widersetzten sich einer pauschalen Verdammung der Politik.

Auch das ein schöner Wink des Tages.