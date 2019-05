Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab Montag wählen die Studierenden © APA/HELMUT FOHRINGER

Heuer hat sich wirklich beinahe alles gegen die Studentenvertreter und ihre Hochschülerschaftswahlen verschworen.



Zunächst pflanzte sich mit Ende Mai die EU-Wahl an den Termin, wo sonst an den Unis gewählt wird.



Minister Faßmann legte dann die Studentenwahl just auf die Tage nach der EU-Wahl – das sorgt zielsicher dafür, dass sich die mediale Aufmerksamkeit von den Studierenden abwendet.



Wenig hilfreich ist der Termin auch, weil der Donnerstag frei ist – und daher wohl einige Studierende nach Hause fahren werden.

Und nun explodierte auch noch die „große Politik“, die Studentenwahlen wurden durch Ibiza-Gate endgültig an den Rand gedrängt.



Ungünstige Bedingungen also. Das wird sich möglicherweise in der Wahlbeteiligung zeigen, die ohnehin schlechter als bei anderen Standesvertretungen (Arbeiterkammer etc.) ist.



Dabei ist die Hochschülerschaft eine wichtige Institution. Sie sorgt dafür, dass die Interessen der größten Hochschulgruppe nicht völlig gegenüber Professoren und Rektoraten untergehen.



Man muss wünschen und hoffen, dass möglichst viele zu den Wahlen gehen. Erstens sollte man ein Wahlrecht auch nutzen. Und zweitens jenen den Rücken stärken, die für einen die Interessen vertreten.