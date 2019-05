Facebook

Die Kirchen unterstützen sich künftig auch beim Religionsunterricht © Die Presse

Es klingt fast utopisch: Künftig unterrichten katholische Religionslehrer evangelische (und altkatholische) Schüler – falls Not am Kind, am evangelischen Lehrer oder im Stundenplan ist.