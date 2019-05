Facebook

© (c) Kadmy - Fotolia

Unlängst an der Supermarktkassa, an der man womöglich insgesamt Wochen seiner auch per Antrag nicht verlängerbaren Lebenszeit abliefert, zwischen fadisierten Mit-Kunden, letzten Alk-Reserven für den Abend Einkaufenden, völlig überteuerten Süßigkeiten und einer "Zweite Kassa!!!" in das Ohr Plärrenden.



Endlich ist man selbst dran: "Sie haben die XYZ-Card noch gar nicht"? "Äh – die was?" "Die neue Bonuskarte. Hätten Sie Interesse?" "Großes! Interesse, zu bezahlen und in die Sonne zu gehen." "Sie hätten viele Vorteile! Darauf verzichten Sie?" "Ja, man kann eben nicht alles haben."

"Nehmen Sie wenigstens das Formular zum Ausfüllen mit?" "Nein Danke, das gesamte Leben ist ein zu vervollständigender Antrag."



Nächster Kunde (Kiste Bier).



Bitte, Handelsketten: Ihr besitzt meine Daten eh längst – woher auch immer. Akzeptiert kartenlos Daseinsfähige und behaltet all euer Mitgliedsstammkundenbonusvorteilsplastik. Die Geldbörsen sind schon adipös genug. Akute Sehnsüchte nach früher.