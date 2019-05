Facebook

Kunstschaffende haben es in Zeiten wie diesen schwer. Sie leben oft von der Überhöhung, der Übertreibung, der Überzeichnung. Nur so kommt der Unrat unter dem Teppich zum Vorschein. Und das ist schließlich eine der vielen Funktionen von Kunst: den Finger dort draufhalten, wo es besonders wehtut. Je lauter dann gebrüllt wird, je größer die Erregung ist, desto richtiger lag der Dichter, Maler, Bildhauer, Schauspieler, Kabarettist, Satiriker ...



Doch in Zeiten wie diesen sind die realen Umstände so unfassbar, so bedrohlich, so widerwärtig auch, dass jede künstlerische Provokation ins Leere geht. Seit dem Erscheinen des Ibiza-Videos haben sich zahlreiche Berufsspaßvögel daran abgearbeitet – und sind kläglich gescheitert. Und wenn heute im Film „Brexit – The Uncivil War“ Benedict Cumberbatch als freakiger Kommunikationsmanager sein Unwesen treibt und Wahlergebnisse manipuliert, stellt man sich die Frage: So what? Erzählt uns etwas Neues, Leute; etwas, das wir nicht aus den Tagesnachrichten kennen. Sehenswert ist dieser Film trotzdem.