Welcher Typ von Mann springt auf einen weiblichen Lockvogel an und wem fällt das Hirn selbst beim attraktivsten Lockvogel nicht in die Hose? Oder hängt es nur vom Aussehen des Lockvogels ab und wird bei großer Oberweite und ab einer bestimmten Promillegrenze das Hirn automatisch ausgeschalten? Fragen, auf die unterschiedlichste Experten nicht erst seit dem Ibiza-Video viele Antworten wissen. Der Ex-Vizekanzler zeige in dem Video gegenüber dem Lockvogel eine „unverhohlene althergebrachte Macho-Männlichkeit“, diagnostizierte im „Standard“ eine Politikwissenschafterin, die im gleichen Atemzug über Kanzler Kurz meint, er spiele auf der „Klaviatur patriarchalischer Männlichkeit die Rolle des Retters mit Alleinanspruch“. Und Kollegen vom Tages-Anzeiger finden, „das wirklich Schockierende ist, dass es anscheinend nicht mehr braucht als eine attraktive Frau, damit sich Politiker wie liebestolle Gockel benehmen, die ein paarungsbereites Huhn sehen“.