Denkzettel"Je lauter man schreit, desto weniger hört man."

Immer für eine Pseudo-Aufregung gut: Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann © APA/dpa/Sven Hoppe

Jan Böhmermann, der Medien und die Öffentlichkeit vor sich hertreibt, hat es wieder getan. Zuerst schürte der Satiriker geschickt die Erwartungshaltungen, um schließlich keine weiteren Enthüllungen aus Ibiza zu präsentieren, sondern einen launigen, harmlosen Pro-EU-Song, den er mit Satiriker-Kollegen aufgenommen hat. Brav apportierte der Boulevard und mokierte sich über den „schlechten Scherz“, dem man nur zu gern aufgesessen war.



Irgendwie haben wir uns ja bestens eingerichtet in unseren Winkeln der Empörung. Von einem deutschen Satiriker bis zum enttäuschenden Ende von „Game of Thrones“: Immer schreit irgendwo einer in den sozialen Netzen, immer ist irgendwo einer furchtbar aufgeregt. Abgesehen davon, dass ein solches Leben in Ausrufezeichen einfach schlaucht, ein Vorschlag: Empören wir uns in nächster Zeit doch nur mehr über Wichtiges. Weltklima, soziale Ungerechtigkeit, mangelnde Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und Kriegstreiberei liefern dafür ausreichend Material.