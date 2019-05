Facebook

Viel ging kaputt in der Finca auf Ibiza, auch so manches zarte Freundschaftsband. Ungarns Premier Viktor Orbán, Tage zuvor noch ein Herz und eine Seele mit Heinz-Christian Strache, wollte zum Video-Top-Hit zunächst einmal gar nichts sagen und ließ dann ausrichten, er kümmere sich nicht um innerösterreichische Angelegenheiten. Marine Le Pen vom Rassemblement National (RN) kommt kaum noch nach, sich von allen möglichen guten Freunden zu distanzieren – von Wladimir Putin, der die Millionen für die Rechtsaußenpartei springen lässt, über den US-Rechten Steve Bannon, mit dem in Europa nicht einmal seinesgleichen etwas anfangen kann, bis zu Strache, dem sie bei Matteo Salvinis Allianz-Party in Mailand attestierte, einen „schwerwiegenden Fehler“ gemacht zu haben. Verhaltener gaben sich nur die deutschen Brüder und Schwestern, AfD-Chef Jörg Meuthen will der FPÖ nicht in den Rücken fallen, sie bleibe enger Partner trotz der „singulären Angelegenheit“.