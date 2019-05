Facebook

Rund 450 Polizisten waren gestern beim Kroaten-Gedenktreffen am Loibacher Feld im Einsatz. Bis auf einen Unverbesserlichen, der sich mit dem Hitler-Gruß selbst aus dem Verkehr zog, gab es keine unliebsamen Vorfälle. Die Debatte im Vorfeld, auch in Kroatien, hat Wirkung gezeigt. Jene Kräfte, die in den letzten Jahren das Toten-Gedenken als nationalistische Demonstration missbraucht haben, hielten sich heuer zurück. Es kamen weniger Teilnehmer als erwartet.