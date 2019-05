Facebook

Fast 20 Jahre lang gab es für unsere Kinder ein Einschlafritual mit unverrückbarer Abfolge. Zuerst las ich eine lange Geschichte vor, dann folgten drei Lieder: „Der Mond ist aufgegangen“, „Guten Abend, gute Nacht“ und zuletzt „Schlaf, Kindlein, schlaf“. Wenn ich mit immer müder werdender Stimme bei der zweiten Strophe war, hörten die Kinder kaum noch zu: „Maikäfer, flieg, der Vater ist im Krieg …“

Sie kannten den Maikäfer aus Wilhelm Buschs Bubengeschichten „Max und Moritz“, aus dem fünften Streich, in dem die braunen Brummer von den schlimmen Knaben unter Onkel Fritzens Decke gesteckt werden: „Max und Moritz, immer munter, schütteln sie vom Baum herunter.“ Und an anderer Stelle heißt es: „Jeder weiß, was so ein Mai- / käfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her / fliegt und kriecht und krabbelt er.“