Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorigen Sonntag stimmte ich hier ein Loblied auf das Steirische Kürbiskernöl an. Und auf die strengen Kriterien, nach denen die besten gekürt werden. Freundliche Leser stimmten zu, und einer von ihnen meinte, ich solle mir einmal den Honig vornehmen, der sei ja österreichweit von bester Qualität. Also trat ich wieder den Weg in die Gault-&-Millau-Redaktion an, denn dort wurden ausgerechnet vergangene Woche Österreichs beste Honige gekürt.



Vier Spitzenköche und ein paar Fachjournalisten naschten sich durch zwei Dutzend Proben. Die Kategorien reichten von Akazien- und Mischblütenhonig über Wald- und Alpenrosen- bis zu Kastanien- und Löwenzahnhonig. (Über Letzteren später mehr.)