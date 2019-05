Facebook

Socken, Eier etc.

Bekanntlich ist der Mensch in Wahrheit ein Eichhörnchen, ständig ist er dabei, Vorräte anzulegen, weil er, gemäß einem in den Volksmund eingesickerten Werbeslogan drauf schaut, dass er’s hat, wenn er’s braucht. Eine Freundin z. B. hat nie weniger als 24 Eier in ihrem Kühlschrank, obwohl sie alleine lebt. Keine Ahnung, warum, möglicherweise will sie sich keine Blöße geben, falls plötzlich die Aufforderung an sie ergeht, unverzüglich eine vierstöckige Hochzeitstorte zu backen.



Andere sammeln alte Zeitungen oder legen geheime Pralinendepots an; manchmal lebt man mit Menschen, die ihre getragenen Socken abwerfen wie Bäume ihre Blätter oder Hirsche ihr Geweih. Die findet man dann gern formschön auf Couch, Esstisch, Abwasch drapiert, so können sie ihrem Besitzer stets unbürokratisch Beistand leisten, falls er unvermittelt kalte Füße kriegt, und sorgen dafür, dass Besuch keine Umstände macht, weil er sich auf keinen, wirklich gar keinen Fall setzen möchte und auch nichts annimmt, nicht einmal ein Glas Wasser, nein danke, echt nicht.

Meine Eichhörnchenenergie konzentriert sich auf Münzreserven aus dem Hosensäckel, die finden sich dann auf Ablageflächen aller Art: 70 Cent am Waschbeckenrand, 2,40 am Schuhregal, 1,25 am Nachtkastl. Letztens habe ich so bei der Wohnungspatrouille 14,30 Euro von mir einkassiert. Offenbar bin ich gar nicht so arm, wie ich immer denke.