Wenn "Game of Thrones"-Fans bei der Namenswahl für ihre Kinder überenthusiastisch agieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ja, bei uns gibt es auch eine, sagt das österreichische Namensregister. Und in den USA angeblich sogar 3500 kleine Mädchen, die den Vornamen Khaleesi tragen. Der ist, für alle, denen die Serie „Game of Thrones“ nicht so geläufig ist, der Ehrenname einer der Hauptfiguren (und seither modern).