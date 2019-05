Facebook

Gerade noch war die Neue Mittelschule das Maß aller Dinge. Die Politik versetzte sogar AHS-Lehrer zum Teamteaching an die einstigen Hauptschulen. Kaum waren NMS-Schilder flächendeckend an alle Portale geschraubt, beschloss die Politik, diese durch

„Mittelschule“-Taferln zu ersetzen. Nun müssen 1506 Bundeslehrer- 278 sind es in der Steiermark - an ihren Höheren Schulen ihre alten Jobs antreten, die längst vergeben sind. Für Junglehrer gibt’s daher an den AHS und BHS vorerst gar keine Jobs mehr.