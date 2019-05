Facebook

Nico Hischier und Kevin Fiala © GEPA pictures

Vergleiche im Sport sind oft Ansporn. Oder Abschreckung. In der Schweiz war Letzteres ganz sicher der Fall. Als die Eidgenossen 1995 gegen Österreich in die B-Gruppe absteigen mussten, zog Sportdirektor Peter Zahner die Reissleine, leitete umfangreiche Reformen bis tief in den Nachwuchs ein. Und erließ eine strenge Ausländerbeschränkung. Die Folge? Seit 1997 sind die Eidgenossen nun A-Nation, produzieren fast jährlich NHL-Spieler. So wie Nico Hischier (Jahrgang 1999), der 2017 sogar „Top-Pick“ im NHL-Draft war.