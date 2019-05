Facebook

Vorab die gute Nachricht. In der Diagnose sind sich die Streitparteien einig. „Der kinder- und jugendpsychiatrische Notstand muss beendet werden“, stellte ein Spitzenfunktionär der steirischen Ärztekammer zuletzt wieder fest. Auch der Gesundheitsfonds bzw. die Kasse attestierten, „eine niederschwellige, wohnortnahe und für Patienten kostenfreie psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung“ ambitioniert umzusetzen.



Die schlechte Nachricht: Über den Lösungsweg zanken sich Standesvertretung, Kasse und Land nicht minder ambitioniert. Tiefpunkt: Auf Beschwerde der Ärztekammer hin wird es vorerst nichts aus den geplanten sozialpsychiatrischen Ambulatorien. Kinder und Jugendliche sind im Fall der Fälle weiterhin auf zwei LKH-Standorte (47 Betten), auf zwölf Fachärzte (ohne Kassenvertrag) bzw. auf Beratungsstellen angewiesen. Oder sie nehmen eben die Hilfe, wie sie für Erwachsene vorgesehen ist, in Anspruch. Das ist gelebte, aber unzeitgemäße Praxis. Die Ärztekammer führt auch ein Verfahren, um Kassenplanstellen für Kinder- und Jugendpsychiatrie zu erzwingen.



Womöglich rüttelt eine Warnung direkt aus der Jugendpsychiatrie auf: „Was wir heute nicht machen, müssen wir in Zukunft teuer zahlen.“ Oh, das stammt ja bereits aus dem Jahr 2014.