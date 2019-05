Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es scheint so, als wäre der sichere Stimmenpolster, das bisher alle Umfragen der ÖVP für die EU-Wahl attestieren, nicht genug. Zwei Wochen vor dem Urnengang sieht sich Sebastian Kurz genötigt, eine Blendgranate nach der anderen zu zünden. Erst war es der Vorstoß, den Lissabon-Vertrag aufzuschnüren (eigentlich ein alter Hut, der nun selbst bis in höchste EVP-Kreise auf wenig Begeisterung stieß) und nun spricht der Kanzler, als hätte ihm Harald Vilimsky die Rede geschrieben: Die EU solle nicht immer mehr Geld verlangen und stattdessen endlich aufhören, den Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, so Kurz. Worte wie „Regelungswahnsinn“, „Bevormundung“ und „Bürokratiekorsett“ fielen da. Und man sollte am besten gleich 1000 Verordnungen wieder streichen; kein Mensch brauche EU-Vorgaben für die Zubereitung von Schnitzel und Pommes.