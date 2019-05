Dissensdemokratie Ein bedrohliches, mit Feindseligkeit aufgeladenes Lagerdenken vergiftet die politische Kultur im Land.

Facebook

Eine Landplage geht um: die tiefe Spaltung des Landes in ideologische Lager. Früher hatte Österreich eine Konsensdemokratie mit einer Dissensregierung. Sie erschöpfte sich und fand ihr gerechtes Ende. Jetzt hat Österreich eine Dissensdemokratie mit einer Konsensregierung. Unter normalen Umständen spräche man von einer Verlebendigung der Demokratie.



Die Umstände sind aber nicht normal.



Eine demokratische Kultur lebt vom Gegensätzlichen, sofern das Gegensätzliche sich miteinander in Beziehung setzt: Rede und Gegenrede, Entwurf und Gegenentwurf, Zuhören und Erwidern. Das Gegensätzliche braucht, wenn daraus etwas Fruchtbares erwachsen soll, ein gemeinsames Fundament, das außer Streit steht, die Achtung des Gegenübers. Dieser gemeinsame Boden bricht. Aus der Achtung ist die Ächtung geworden.



Geblieben sind in sich abgedichtete Lager, die einander mit Feindseligkeit und Brandmarkung begegnen und somit jedwedes Bemühen um Verständigung über die Gräben hinweg obsolet machen. An die Stelle des demokratischen Diskurses sind ideologische Stammeskriege getreten. Ein wüster Tribalismus hat vom Land Besitz ergriffen. Er ist hochtoxisch und für ein kleines Land bedrohlich. Österreich ist zu klein für Stammeskriege.

Um sie zu entfachen, reichen nichtige Anlässe wie das Abspielen eines Gabalier-Liedes und das Einschreiten dagegen durch den ideologischen Ordnerdienst. Oder es reicht ein mitternächtliches ORF-Interview mit einem bundesdeutschen Möchtegern-Bernhard, der ganz entzückt ist, weil er im erregungssüchtigen Österreich jenen Resonanzraum findet, der ihm in seinem Herkunftsland versagt bleibt.



Kann man sagen, was zu sagen wäre? Dass Satire grundsätzlich alles darf, dass sie aber an Standards gebunden ist und etwas voraussetzt, was ein Höchstgericht in Deutschland in kritischer Distanz zu Jan Böhmermann „Schöpfungshöhe“ genannt hat. Thomas Bernhard besaß sie, seine Tiraden sind Sinfonien. Böhmermann besitzt sie über weite Strecken nicht.



Seine Schmähungen erhellen auch durch das Stilmittel der Übertreibung nichts. Sie sind dort, wo es um die Ohrengröße des Kanzlers oder sein studentisches Voluntariat bei einer Versicherung geht, pures Verächtlichmachen, also Banalität. Darf man in dieser Abwägung darüber sprechen oder ist man dann schon Mitglied der anderen Herde? Und darf man zu Andreas Gabalier sagen, dass das Auf-die-Bühne-Hüpfen der SPÖ-Funktionärin eine eifernde Torheit war und das „Faschismus“-Gefasel des Sängers auch?



Nein, kann man im jetzigen Klima nicht, weil Gabalier der Code für rechts und Böhmermann der Code für links ist. Es sind blökende Signale an die Herde, unverzüglich ihre Posten zu beziehen. Heroisierung oder Ächtung, dazwischen ist nichts. Wer sich nicht zuordnet, wird zugeordnet, schreibt die „Zeit“. Die Mechanik gilt links wie rechts. Wer differenziert oder eine nicht herdenkonforme Sprache wählt, macht sich verdächtig und gefährdet das, was man im Tierreich „soziale Fellpflege“ nennt. Man verliert den Schutz der Herde. Das geht schnell.



In einem solchen Klima dient das Argument keiner Verständigung und keinem Überzeugen mehr, keiner Kompromiss- oder Wahrheitssuche, sondern nur der Rückkoppelung und Bekräftigung durch die Gesinnungsgemeinschaft. Die Foren im Netz sind das Abbild dieses Sprechens. Die Identität des Einzelnen wird über die Zugehörigkeit zum eigenen und die rüde Abgrenzung zum gegnerischen Lager definiert. Der Einzelne ist namenloser Soldat im Stammeskrieg. Krieger brauchen keine Klarnamen.



Es wird Zeit, das öffentliche Reden wieder zu entmilitarisieren und in die Mitte zu holen. Das war einmal der Ort, wo das wägende, denunziationsfreie Ringen um Argumente, das Zuhören und Erwidern, zu Hause waren. Was an deren Stelle getreten ist, ist geistfeindlich und gefährlich.