Jetzt ist die Welt also wieder in Ordnung. Zumindest die der österreichischen Fernsehunterhaltung. Die beste Tänzerin hat „Dancing Stars“ 2019 gewonnen. Eine würdige, sympathische Siegerin. Die im Laufe der acht Live-Sendungen Tränen vergossen, aber kein Showstück inszeniert hat. Und mit Michael Schottenberg, , der es als bisher ältester Teilnehmer in ein Finale geschafft hat, wurde einer mit Silber gewürdigt, der „den Menschen Mut machen will: Ich mach das einfach, genier mich nicht dafür und stehe zu meinem Körper!“