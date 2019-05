Facebook

Ich liebe Kürbiskernöl. Vor allem jenes aus der Ost- und Südsteiermark, dem Epizentrum dieses Saftes, der herrlich schmeckt und krachgesund ist. Alljährlich werden die besten Öle gekürt, den Siegern winken dann silberne oder goldene Aufkleber, die dann von den Flaschen schimmern und die Kundschaft locken sollen. Da ich immer schon wissen wollte, wie diese Auslese zustande kommt, habe ich mich ein bisschen schlaugemacht.



Nun, heuer wurden 520 Öle eingereicht. Die landen dann alle erst einmal im Institut des kundigen Lebensmittelbiologen Dr. Franz Siegfried Wagner in Lebring. Nach einer strengen Kriterienliste werden die Öle chemisch analysiert und geprüft, wobei schon die ersten auf der Strecke bleiben. Auch die Bestimmungen des österreichischen Lebensmittelbuches werden angewendet. Zudem wird mit UV-Licht die korrekte Färbung überprüft.

Dann treten rund hundert Ölmüller und -bauern in Aktion. Sie alle haben eine Sensorik-Schulung absolviert und entscheiden über die Landessieger. In Kleingruppen schnüffeln, schmatzen und schnalzen sie sich durchs Angebot. Viskosität, Frische, Reintönigkeit, Transparenz und Röstnote sind hier einige der Kriterien.



Die 20 Allerbesten landen dann bei Gault & Millau, der Zentralanstalt für guten Geschmack und Feinschmeckerei. Martina und Karl Hohenlohe luden mich heuer ein, an dieser Finalverkostung teilzunehmen. Dort im noblen Wiener „Steirereck“ liefen dann multibehaubte Starköche wie Silvio Nickol, Rudi Obauer, Konstantin Filippou und andere mit verzückten Mienen und grünen Ölbärtchen von Koststation zu Koststation.

Verzeiht, liebe Kärntner und Osttiroler: Manchmal bin ich fast stolz, ein Oststeirer zu sein.



PS: Probiert einmal Vanille-Eis mit Kernöl. Schmeckt toll!