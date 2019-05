Facebook

Um eine Schule vor der Schließung zu bewahren, wurden in einem Ort in Frankreich 15 Schafe für die Schule angemeldet. Oft hat man das Gefühl, dass das Schaf immer nur als Sündenbock, Lachnummer und ewiges Opferlamm herhalten muss. Da macht man sich gerne über das Blöken lustig, dabei kann sich ein Schaf zumindest 50 Gesichter anderer Schafe merken. Ganz ehrlich, da gibt es gar nicht wenige Menschen, die scha(f)fen nicht einmal die Hälfte. Warum also immer auf die kleinen Wolligen?