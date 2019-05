Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorsicht vor Igeln

Eine britische Wildtierstudie hat ergeben, dass Igel immer fetter werden, weil Leute, die es gernhaben, wenn Kleintiere in ihrem Garten herumschnaufen, sie mit Katzenfutter locken bzw. mästen. Manche Igel sind angeblich schon so adipös, dass sie sich nicht einmal mehr richtig einrollen können.



Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass nicht nur Igel Probleme mit der Portionskontrolle haben, ich zum Beispiel bin auch mit einigen recht übergewichtigen Cockerspaniels gut bekannt, denen offenbar irgendwann versehentlich das Sättigungsgefühl weggezüchtet wurde. Da auch die menschliche Gesellschaft ähnlich geartete Zuchterfolge kennt, gehöre ich seit ein paar Wochen einer kleinen WhatsApp-Gruppe mit dem Namen „Anonyme Cockerspaniels“ an, in der ein Grüppchen vergnügt verfressener Frauen sich über ihren Eis- und Kekskonsum austauscht. Aber nicht alles dort ist Jux und Tollerei. Eine Gruppenangehörige hat unlängst mitgeteilt, sie werde sich bald ernsthaft selbst auf Diät setzen. Begründung: „Ich fürchte, ich bin süchtig nach Essen.“



Ich will nicht sagen, dass sie sich irrt, aber diese Sucht kennzeichnet meines Wissens alles, was lebt. Und solange wir uns alle noch richtig einrollen können, ist alles halb so wild.