© APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Symbolik spielt in der internationalen Politik eine wichtige Rolle. So, wie sich etwa zwei im Blitzlichtgewitter die Hände schütteln, die sich eigentlich nicht ausstehen können. Oder so, wie man den Ort für eine Veranstaltung wählt. Sibiu (Hermannstadt), Schauplatz des informellen EU-Gipfels, ist so ein Fall. Das Zentrum Siebenbürgens. Die Vorfahren der Siebenbürger Sachsen waren vor Jahrhunderten aus dem Luxemburger Raum gekommen, später folgten vertriebene Protestanten, die „Landler“ – auch aus dem Salzkammergut, Kärnten und Tirol. Sibiu ist aber auch die Heimatstadt des Staatspräsidenten Klaus Johannis, der im erbitterten Streit mit der sozialdemokratischen Regierung in Bukarest liegt, die wegen gröberen Problemen mit Rechtsstaatlichkeit und Korruption unter Beobachtung steht; ein starkes Symbol also, die Hauptstadt zu umgehen.