In Zeiten, in denen das Medien-Bashing so hip ist wie das Comeback von Radlerhosen und Angriffe auf einzelne Journalisten so allgegenwärtig wie Sneakers, haben positive Meldungen über die Branche Seltenheitswert.

Aber sie existieren. Auch wenn sie zwischen hochtourigen Schlagabtauschen wie jenem zwischen Armin Wolf und Harald Vilimsky inklusive Bandenspiel über Twitter, ORF und FPÖ-Büros unterzugehen drohen.