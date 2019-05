Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Halb voll oder halb leer? Geht es Europa gut oder stehen wir am Rande des Abgrunds? Das müssen sich heute die Staats- und Regierungschefs beim Gipfel in Sibiu überlegen und darüber befinden, welche Strategie für die 512 Millionen Bewohner der EU anzuwenden ist.

Vielleicht lässt es sich am ehesten so beschreiben: Es geht uns gut und es wurde viel richtig gemacht, doch zeigen uns Themen wie Migration, Grenzschutz oder Digitalisierung, dass ständig neue Herausforderungen kommen, für die man gewappnet sein muss.

Das Problem ist, dass diese Herausforderungen immer schneller auftauchen und die EU dann als bürokratiegetrieben und langsam statt schlagfertig und lösungsorientiert erscheint.