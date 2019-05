Facebook

Während noch vor kurzem der Nachwuchs bei Familienfesten durch die Gegend tobte und über Pokémon & Co. diskutierte, „chillt“ die Jugend neuerdings auf der Couch und führt Gespräche, die in etwa so klingen: „Er flext mit seinem Outfit und ist überhaupt so ein Spast. Dann wird er gekorbt und checkt das nicht einmal. Bei dem hakt’s doch.“ Als Erwachsener ist man da mitunter „lost“.