Arbeiten Sie gerne am Abend? An Wochenenden, Feiertagen? Auf Abruf? Es würde Ihnen eine Pauschale von 220 und 350 Euro (für sechs Stunden) winken. Dazu kommen 60 Euro pro Hausbesuch werktags. Beziehungsweise 70 Euro je Visite am Feiertag, Samstag und Sonntag. Wöchentlich ausgezahlt. Dienstort? Außerhalb von Graz. Im Raum Feldbach, Schladming oder Judenburg könnten Sie bald anfangen.