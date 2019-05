Facebook

Bedrohlich wirken die Szenen in dieser Klasse. Da wurde ein HTL-Lehrer von Schülern gemobbt, bis er die Beherrschung verlor und spuckte. Was immer zu dieser Kurzschlusshandlung führte, überrascht von Mobbing-Attacken dürfte kaum ein Lehrer sein. Wie auch jene Lehrerin keine Ausnahme ist, die offen bekannte, vor manchen mobbenden Schülern Angst zu haben. Und die gleichzeitig in der Schule darüber schweigt, weil sie weiß, dass manche Kollegen auf ihre Probleme verständnislos reagieren würden. Weil vor diesen Kollegen, meinte sie, wiederum Schüler Angst hätten.