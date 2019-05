Facebook

Hubert Patterer (links) im Gespräch mit Viktor Orban (Mitte) © Fotocredit: Rajmund Fekete

Guten Morgen!

Der Anruf, der Mitte vergangener Woche die Chefredaktion erreichte, kam unerwartet. Ungarische Staatskanzlei, Budapest. Ob wir als „Kleine Zeitung“ Interesse an einem Interview mit Premierminister Viktor Orban hätten. Der Pressestab habe auf der Suche nach einem Gegenüber ins Navi eingegeben: „Bürgerliches Medium, das auflagenstark in die Breite strahlt und dessen Wirkungsradius nicht auf ein bildungsbürgerlich elitäres Publikum beschränkt ist.“ So sei man auf die Kleine Zeitung gestoßen. Keine Bedingungen, keine Festlegungen, mit Ausnahme des Erscheinungstags. Es sollte der Montag sein, der Tag des Besuchs von Vizekanzler Heinz Christian Strache in Budapest. Das ist heute. Wir haben rasch eingewilligt. Ein Gespräch mit Europas umstrittenstem Regierungschef, dem verfemten und „stillgelegten“ Familienmitglied der europäischen Volksparteien, ist eine Seltenheit. Viel haben wir in der Vergangenheit über Orban geschrieben, direkt mit ihm geredet haben wir selten. Selten heißt noch nie. Interviews mit dem Querstehenden, der durch Begriffe wie Orbanisierung Eingang ins Lexikon des politischen Diskurses gefunden hat, sind eine Rarität.