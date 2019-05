Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Steiermärkischer Landtag © Jürgen Fuchs

Der neue Förderbericht des Landes Steiermark listet transparent auf mehr als 600 Seiten auf, wohin im Vorjahr 860 Steuer-Millionen geflossen sind.



Parteipolitisch gehen damit stets Fleißaufgaben einher: Die Blauen durchforsten den Bericht eifrig nach „Verschwendung“ – ob sie darunter die Förderung der Muslimischen Jugend oder der Gesundheitsassistenz für Flüchtlinge verstehen, das bleibt abzuwarten. Derweil wird in der schwarzen Fraktion längst gemurrt, die meisten Förderprogramme kreiert zu haben. Doch gemessen an der Summe der Wirtschaftsförderungen ist man von einem Stockerlplatz weit entfernt. Die SPÖ schüttelt unterdessen über die hohen Summen für Eigenheimförderung den Kopf: Was wäre mit diesen Millionen nicht alles im sozialen Wohnbau möglich ... Während den Grünen (erfahrungsgemäß) die Mittel für Umwelt und Klimaschutz zu gering sind. Die KPÖ greift gerne die

hohen Ausgaben für Parteien und den Politikbetrieb auf. Und bestätigt damit jene Verdrossenen, denen ohnehin jeder Euro für die Politik einer zu viel ist.



Ein Einwand sei daher erlaubt: Wann immer über „die da“ gemault wird, die dauernd „unser Geld zum Fenster hinauswerfen“, könnte man erwidern, dass davon immer wieder „wir da“ profitieren.