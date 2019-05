Facebook

Es gab ja bislang eine Menge Leute, die dem drohenden Klimawandel wenig Beachtung geschenkt haben. So lange sie mit ihrem SUV durch die Stadt gurken und am Abend zum TV-Kick ein gepflegtes Bierchen kippen können, war alles in Ordnung. Moment. Neue Studien legen nahe, dass zumindest einmal das mit dem Bier in Zukunft ein bisschen schwieriger werden könnte. Die Erderhitzung könnte die Ernteerträge von Gerste um bis zu ein Sechstel reduzieren. Aus Bier würde ein Luxusprodukt: Fast so teuer wie Wein, aber immer noch nur mit halb so hohem Alkoholgehalt.



Und überhaupt Wein: Auch da dürften die Erträge sinken, so übrigens wie bei Kaffee, Tee und Kakao, das heißt Schokolade! Vielleicht sorgt dieses Horrorszenario für ein Umdenken. Angeblich gibt es bei den Gruppen von Trump-Wählern, Klimawandelleugnern und Budweiser-Fans hohe Schnittmengen. Auf diese Hoffnung trinken wir ein Helles!