Artenvielfalt in der Blumenwiese © Ökoteam/Brunner

Was ist schön? Die luftige Akrobatik farbenprächtiger Schmetterlinge ist schön. Eine bunte Blumenwiese ist schön. Kostenlose Begleitmusik durch das Zirpen der Grillen beim Grillen im Garten ist schön.



Was das Schönheitsideal der Natur betrifft, hat das kollektive Gedächtnis viele solcher Szenen parat.



Umso erstaunlicher, dass eine große Anzahl von Leuten dieses Schönheitsideal nicht in die eigenen Gärten einziehen lässt. Und stattdessen (reißenden Absatz findende) Mähroboter täglich ihre Zurechtstutzrunden zwischen Thujen, Kies und Waschbetonplatten drehen. „Mähroboter schaffen grüne Wüsten“, warnen Botaniker, weil dies nur wenige Pflanzen aushielten, und so nur wenige Tiere Lebensraum vorfänden.



Laut aktuellem UN-Bericht sind eine Million Pflanzen- und Tierarten vom Aussterben bedroht.



Wenn’s darum geht, Schuldige für das Artensterben zu finden, führt der Impuls des Zeigefingers reflexhaft weg vom eigenen Körper, um auf andere (Verkehr! Bauern! Industrie! Regenwaldabholzer!) zu zeigen.



Dabei wäre es einfach, von der Natur zu lernen. Und Artenvielfalt in eigener Umgebung zuzulassen. Auch wenn Gras nicht im rechten Winkel wächst. Das wäre schön.