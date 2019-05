Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Den Drogen am Steuer wird der Kampf angesagt © Georg Gollenz

Es hat lange gedauert. Aber heute braucht man niemandem mehr erklären, dass es im wahrsten Sinn des Worts lebensgefährlich ist, sich betrunken hinters Steuer zu setzen. Zumindest keinem Nüchternen – wie die Statistik zeigt, setzt das Hirn mit zunehmendem Alkohol ohnehin noch viel zu oft aus. Die Unfallzahlen und leidtragende Angehörige können Bände erzählen.



Alkohol ist allerdings nicht das einzige Problem ...



Es hat noch viel länger gedauert, aber mittlerweile sind auch Drogen am Steuer ein Thema – über das man nicht nur spricht: Mit einer Gesetzesnovelle, die vor wenigen Tagen in Begutachtung gegangen ist, soll es künftig leichter möglich sein, Drogenlenker ins Visier zu nehmen und aus dem Verkehr zu ziehen.



Noch gibt es ja nicht einmal gesetzliche Grenzwerte, vergleichsweise geringe Strafen – und der Aufwand, betroffene Lenker herauszufischen, ist weit größer als beim Alkohol.



Rentiert sich das überhaupt? Ein Blick in die Zahlen macht sicher: Dass es wesentlich mehr Drogenlenker gibt als gedacht, lässt sich nicht nur feststellen, wenn man im Umfeld einer Hanfmesse kontrolliert –

dieser Tage wurden in Wien gleich 63 erwischt. Das belegt auch eindrucksvoll eine Dunkelfeldstudie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit: Hochgerechnet rund 177.000 Menschen gaben dabei österreichweit an, in den letzten zwölf Monaten ein Kfz unter Drogeneinfluss gelenkt zu haben.