Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In ethischen Fragen gibt es bekanntlich selten ein Schwarz oder Weiß. Da verschwimmt irgendwann alles. Wie auch vor dem am Montag stattfindenden Aktionstag des „Keinen Millimeter“-Bündnisses im Kampf gegen die „Fairändern“-Petition alles verschwimmt. Die einen pochen auf 60.000 Unterschriften mit der Forderung, dass in der Schwangerschaft nicht mehr zwischen lebenswert und lebensunwert unterschieden wird und damit ein Abbruch nach dem dritten Monat wegen Behinderung nicht mehr möglich sein soll. Es dürfe – wie es Ex-SPÖ-Sozialminister Buchinger einmal erklärte – kein Werturteil über behindertes Leben geben. Spätabtreibung soll also nur mehr erlaubt sein, wenn die körperliche oder seelische Gesundheit der Mutter ernsthaft bedroht ist.