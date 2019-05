Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wärmbare Klobrillen

Wohnzimmer, Küche, Bad: Alles voll aufgedreht, nur im Klo habe ich jetzt die Heizung abgestellt; seither kommt mir die Idee elektrisch aufwärmbarer Klobrillen gar nicht mehr so affig vor. Die gibt’s, glaub ich, aber nur in Japan.



Mitte Mai, 13 Grad und noch weniger, der Regen tropft verlässlich wie eine kaputte Dusche. Das ist ein saumäßiger Zimmerservice in dem Hotel, das wir Welt nennen. Im Garten ducken sich missmutig die Paradeiserpflanzen, sogar die Erdbeeren sind mittlerweile beleidigt und haben aufgehört zu wachsen. Die Einzigen, die gute Laune haben, sind die Schnecken. Und jemand, der jetzt noch mehr Zeit hat, um auf dem Sofa zu liegen und Hobsbawm zu lesen.



Ich hingegen möchte bitte Beschwerde führen gegen dieses grausliche Wetter. Uns stehen jetzt sonnige Wochen zu; anderswo wären acht Monate Heizperiode längst ein Garantiefall.



Zur Wiedergutmachung dieser fahrlässigen Wettergestaltung fordere ich sofort ein gutes Dutzend dieser warmen, wie verlangsamten Frühlingstage, an denen man gern eine dieser fetten Stadtparktümpelenten wäre: zu sicher, träge und satt, um überhaupt erst von den Kleinkindern Notiz zu nehmen, die einen enthusiastisch mit Semmelstücken bewerfen.