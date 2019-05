Facebook

Nachdem sich die erste Aufregung über den Brand von Notre-Dame ein wenig gelegt hat, ist es an der Zeit, noch einmal ein wenig darüber nachzudenken.



Fast jeder von uns hat schon einmal ein Objekt von unermesslichem ideellen Wert verloren. Zum Beispiel meine Freundin M., der Räuber bei einem Überfall einen recht fest sitzenden Ring ihrer verstorbenen Mutter abzogen. Die Schurken hatten Seifenspray dabei.

Auch ich hatte ein paar Verluste zu beklagen, deren materieller Wert gegen null tendierte, die mir aber wichtig gewesen sind. Einen großen Feldspat und einen Sikh-Armreifen.



Das Abhandenkommen von Liebgewordenem erzeugt eine spezielle Traurigkeit. So erklärt sich wohl auch die massenhafte Klage über den Beinahe-Verlust des zweiten Pariser Wahrzeichens. Das Verschwinden oder die Zerstörung solcher Objekte schlägt Wunden in eine Stadt.

Die Attentäter von 9/11 haben ganz bewusst nicht irgendwo in Manhattan hingesteuert, sondern ein Symbol der US-Politik und der Globalisierung angepeilt, das World Trade Centre.



Frankreich hat auf seine Weise reagiert. Wohlhabende Firmen, vorrangig Luxuskonzerne, haben in Windeseile rund eine Milliarde Euro aufgeboten. Für sie eine blendende Gelegenheit, ihr fragwürdiges Image zu verbessern. Und noch dazu steuerlich gut absetzbar.



Dass dies auch böses Blut erzeugt, mag nicht verwundern. Jeder fünfte junge Franzose ist arbeitslos, 14 Prozent aller Einwohner leben unter der Armutsgrenze. Die fragen sich natürlich, warum ein Sakralbau ihren Mitbürgern so viel näher am Herzen liegt als ihr eigenes Elend.

Wie auch immer. Originalteile von Notre-Dame sind auf immer verloren. Allen Klagenden sei ein Zitat von Hermann Hesse mitgegeben: „Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!“