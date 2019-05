Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es gibt Gedenktage für beinahe alles und jeden. So wird der Tag der Jogginghose gefeiert, der Blockflöte, der Minzschokolade, des Purzelbaums, der Zahnfee oder der Putzfrau. Verhaltenskreative Zeitgenossen begehen den Welt-Mittelfinger-Tag oder den des Furzes. In der langen Liste mehr oder weniger origineller Festtage in Österreich fehlt einer für Großeltern. Für viele Familien sind sie unverzichtbar. Die Millionen Betreuungsstunden, die sie leisten, sind unbezahlbar.