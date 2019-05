Facebook

Seit eineinhalb Jahren verfolgt ein Stalker einen Steirer - bis hin zu Morddrohungen © APA/Helmut Fohringer

Jene, die ständig im Internet unterwegs sind, können es sich gar nicht vorstellen. Aber ja, es stimmt: Es gibt noch viele Tausend Steirerinnen und Steirer, die noch nie im Internet waren, die keinen Zugang haben oder keinen haben wollen. Und wenn diese Menschen nebenstehende Geschichte lesen, werden sie sich denken: „Gott sei Dank bin ich nicht im Netz!“



Es ist eine unglaubliche Geschichte, die der Judenburger Frank Musenbichler erlebt. Seit eineinhalb Jahren verfolgt ihn offenbar ein

Stalker, verunglimpft ihn, bedroht ihn sogar mit dem Umbringen, bestellt massenhaft Sachen, bedroht seine Familie, verhöhnt ihn, belästigt Bekannte und sogar Kinder in Musenbichlers Namen.



Die Polizei ist dran, stößt aber an ihre Grenzen. Wenn sich jemand auskennt und im Internet anonym bleiben will, dann bleibt er anonym.

Was tun als gewöhnlicher Internet-Nutzer? Sich zurückziehen, nichts mehr zu tun haben wollen mit dem Teufelszeug? Undenkbar für alle, die das Internet tagtäglich für den Beruf brauchen oder soziale Medien und die sonstigen unermesslichen Möglichkeiten des Netzes als Segen empfinden.



Wer einmal online ist, bleibt es im Normalfall – in der Hoffnung, dass nicht ein Verrückter den Segen in einen Fluch verwandelt.