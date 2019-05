Facebook

Sagen wir so: Es war von Anfang eine Beziehung auf einer reichlich schiefen Ebene. Nichts, worauf man bauen konnte. Er machte sich zu rar. Wenn er überhaupt einmal vorbeischaute, dann blieb er bloß kurz. So mancher bekam ihn so selten zu Gesicht, dass er schon wieder vergessen hatte, wie er eigentlich aussieht.



Enge Freundschaft kann so jedenfalls keine entstehen – obwohl er uns sehr teuer war. Vielleicht dachte er selbst, etwas Besseres zu sein? Dass der 500-Euro-Schein auch hierzulande nicht mehr ausgegeben wird, ist traurig. Der lila Lappen stand für den frischen Flieder, den man im Leben immer wieder einmal brauchen könnte.