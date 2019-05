Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie fühlt es sich an, heute in Österreich zu leben? Wird die Meinungsfreiheit, werden Äußerungen der Zivilgesellschaft eingeschränkt? Streift eine Stasi durch das Land, die abhört und bespitzelt? Eine Wien-Besucherin hat diesen Eindruck gewonnen, nachdem sie in einem Café in einer Tageszeitung den Kommentar einer Soziologin der WU Wien gelesen hatte. „Das erinnert an Stasi-Zeiten, ist es so schlimm bei euch?“, meinte sie fragend. Warum sie fragte? Weil die Soziologin mit Hinweis auf eine Untersuchung der WU Wien über die Zivilgesellschaft in Österreich schrieb, autoritäre Regierungen würden „immer seltener durch Militärputsch“ entstehen. Der Weg zu autoritären Regierungen würde subtiler begangen. Da werden wie in Österreich zivilgesellschaftliche Organisationen weniger in Gesetzgebungsverfahren einbezogen, Mittel an kritische Organisationen gekürzt, die Versammlungsfreiheit durch die Ausweitung der Anzeigefrist eingeschränkt. Fazit der Soziologin: All dies entspreche „den aus internationalen Studien bekannten Entwicklungsprozessen autoritärer Regime“. Von der aktuellen Regierung geht somit eine „ernst zu nehmende Gefahr für die Demokratie“ aus.