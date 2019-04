Facebook

Casa Austria: Ein Haus für Pilger mit tiefen Wurzeln © KATHPRESS, PILGERHOSPIZ

Viele Jerusalem-Pilger kennen unser Haus in der Via Dolorosa in der Altstadt Jerusalems als beliebten Treffpunkt beim Besuch der heiligen Stätten, aber die wenigsten wissen, dass es schon Mitte des 19. Jahrhunderts wichtig war, solide zu bauen. Denn Jerusalem liegt in einem Erdbebengebiet entlang des Jordangrabens. Man wollte auf gewachsenem Felsen aufbauen, der zeigte sich allerdings erst in 14 Meter Tiefe, sodass ein großer Teil des damaligen Baubudgets in die Fundamentmauern floss und Einsparungsmaßnahmen gesetzt werden mussten.