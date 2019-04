Facebook

Ziehen in Spanien jetzt italienische Verhältnisse ein? Das iberische Königreich hat schon seit Jahren keine starke Regierung mehr. Schwache Wackelregierungen lösten einander in dem westeuropäischen EU-Land ab. Die letzte war jene des Sozialisten Pedro Sánchez, der Neuwahlen ausrufen musste, weil er mit seinem Haushalt scheiterte. Am gestrigen Sonntag wurde in Spanien schon wieder gewählt. Es war die dritte Parlamentswahl in nur dreieinhalb Jahren.