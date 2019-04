Facebook

Die armenische Familie soll abgeschoben werden © APA/Gindl

Wieder einmal herrscht breites Unverständnis. Dass eine Familie mit vier Kindern nach Armenien abgeschoben werden soll, wollen viele, die mit ihr zu tun hatten, nicht wahrhaben. Der Tenor der Freunde: Warum schicken wir jene weg, die sich in Österreich integrieren wollen? Jene, die rasch Deutsch gelernt haben? Jene, wo die Eltern Jobs hätten, wenn sie arbeiten dürften? Jene, wo die Kinder bildungshungrig sind? „Die fallen uns nicht zur Last“, sagen viele.



Die – das ist die armenische Familie V. Der elfjährige Artyom ist aus Angst vor Festnahme und Abschiebung am Freitag abgetaucht. Er hat sich allein von Graz nach Wien durchgeschlagen, jetzt ist er wieder bei seiner Familie. Gemeinsam steht ihnen wohl die Abschiebung bevor.



Darf das sein? Die harte Antwort: ja. Die Familie konnte offenkundig keine Gründe vorbringen, um Asyl zu bekommen.



Ist es gerecht? Jeder, der zur Empathie fähig ist, muss sehen, dass das Recht im Fall der Familie V. ungerecht erscheint. Und es gibt unzählige ähnliche Fälle.



Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Die regierende Politik, die sich aktuell über einen rigiden Kurs gegen Ausländer und Asylwerber definiert, hat aber auch gar kein Interesse daran.