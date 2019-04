"Tag der Arbeit"Der 1. Mai, der am idelogischen Abstellgleis vor sich hin rostete, feiert Renaissance.

Facebook

1. Mai: Neue Strahlkraft für die rote Nelke © AP

Was soll das sein, der „Tag der Arbeit“? Der 1. Mai schien vor einigen Jahren schon irgendwie auf dem ideologischen Abstellgleis vor sich hin zu rosten. Inzwischen aber haben ihn die Parteien neu für sich entdeckt.



Nicht nur die SPÖ, die als Opposition im Bund gegen die Regierung mobilmacht, setzt wieder vermehrt auf diese traditionsreiche Selbstvergewisserung. Auch ÖVP und FPÖ mischen mit, sie haben für den kommenden Mittwoch Verteilaktionen im Kalender stehen. Und die KPÖ darf mit ihrem Maifest nicht fehlen. Diesmal werden die Kundgebungen durch den EU-Wahlkampf noch zusätzlich angeheizt.



Abseits des parteipolitischen Wetteiferns hat die Sache etwas Gutes: Der Feiertag kehrt an seine Wurzeln zurück, er bietet einen Anlass, über die Arbeitswelt und seine Gestaltung nachzudenken. Da ist ja vieles im Wandel, weil das Internet unsere Wirtschaft ziemlich auf den Kopf stellt.



Dass in den Konzepten der Parteien Widersprüche zutage treten, ist erwünscht: Die Demokratie lebt von der Vielfalt. Allerdings sollten wir uns fest vornehmen, diese Unterschiede auf friedliche und wertschätzende Art anzusprechen. Nur dann wird der 1. Mai tatsächlich zum Feier-Tag.