Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Endlich eine gute Nachricht für alle, die momentan missmutig durchs Leben laufen. Falls jetzt da hinten wer kichert und glaubt, nicht betroffen zu sein, soll sich schämen, setzen und weiterlesen. Denn die Betroffenheit folgt rasch. Ein australischer Psychologe, spezialisiert auf schlechte Gemütszustande, fand nämlich heraus, dass schlecht gelaunte Menschen weitaus kritischer denken und handeln. Die Konsequenz: Dampfgeplauder aller Art prallt an ihnen ab, möglicher Flachsinn wird viel gründlicher analysiert als von Frohnaturen. Wer also eine Heizdecken-Reisen plant, mit 30 grimmig dreinblickenden Leuten im Bus, der kann den Motor gleich wieder abstellen. Aber die Sache hat einen Haken. Wer etwa den heutigen Tag grantig beginnt, darf sich keineswegs darüber freuen. Das würde die Laune ja sofort heben. Ach, wie kompliziert ist das denn! So, und jetzt ist auch der Spaß an dieser Kolumne dahin. Verdrussgenuss nennt man das wohl.