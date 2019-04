Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwieriger Umgang mit China: Sebastian Kurz, Xi Jinping © (c) BUNDESKANZLERAMT/DRAGAN TATIC (DRAGAN TATIC)

Gerade einmal zwei Wochen ist es her, dass in Brüssel ein „China-Gipfel“ stattfand. Kaum jemand nahm Notiz davon; es war der Tag vor dem Brexit-Sondergipfel, der wieder einmal ein Thema überlagert hatte, das für Europa und den Rest der Welt von weitreichenderer Bedeutung ist, als der schlingernde Austritt eines Mitgliedslands. Mit knapper Müh und Not wurde eine gemeinsame Abschlusserklärung verfasst, immerhin ein Fortschritt zum Treffen davor.