Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Versteh einer die Leute, denkt man sich oft. Das klingt so, als wäre man nicht Teil der Partie, aber ganz ehrlich: Es gibt Situationen, wo man zwar mittendrin ist, aber eigentlich nur gerne dabei wäre. Wie in einer Warteschlange. Das häufigste Zivilisationstier, aber nicht das Angenehmste. Das Grundproblem: Die Leute rücken einem immer auf die Pelle. Evolutionstechnisch gesehen ein Rückschritt, denn selten muss man sich heutzutage noch gegenseitig wärmen.



Aber will man etwas über den Menschen lernen, schaut man bei den Tieren nach. Und da stellt sich heraus, dass der Primat ein sogenanntes Kontakttier ist: Das hängt gerne an den anderen und hält – was für ein schöner Begriff – keine Individualdistanz ein. Jene Tiere hingegen, die auf Abstand gehen, die nennt man Distanztier. Hierzulande scheint es diese Kategorie nur in der Politik zu geben: Einer rülpst und alle gehen auf Distanz. Erstaunlich, wo doch alle zum gleichen Rudel gehört. Susanne Rakowitz